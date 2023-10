Zagrijala se mašina: Luka Božić po drugi je put u nizu MVP kola u ABA ligi

Dovoljno je to bilo za valorizaciju 29, a novost je čak 13 ispucanih trica uz četiri pogođene, što je novost u igri ovog bjelovarskog krilnog košarkaša koji tako nastavlja svoju dominaciju regionalnim društvom.

🥁 Luka Božić show! 🥁

Watch @kkzadar star player shine, as he led his team to the important win in Novo mesto!#ABALiga pic.twitter.com/AKxWGpkWlq

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 24, 2023