Zagrijavanje u ritmu jazza: Dario Šarić zabio je 12 poena u Phoenixovom trijumfu protiv Ute

Sinoć su odigrane dvije pripremne utakmice uoči skorašnjeg ponovnog početka sezone u NBA ligi, a na parketu se pokazao i hrvatski košarkaš Dario Šarić.

Šarićevi Phoenix Sunsi pobijedili su Utah Jazz s 101-88, a on je odigrao 24 minute i ostavio vrlo dobar dojam.

Postigao je 12 koševa i tome dodao šest skokova, jednu asistenciju i jednu osvojenu loptu. Po napadačkom učinku bio je četvrti najbolji igrač Phoenixa, iza Mikala Bridgesa sa 14, Devina Bookera i Deandrea Aytona (obojica sa 13 poena).

Dario Saric has had a strong game. Making timely help rotations and closeouts and has been an effective driver in spurts. These 4-5 pnrs are fun, esp vs Utah's 2 center lineup. Tony Bradley lacks much of a chance vs Dario pic.twitter.com/ZAZUrD1rp5

— Ben Pfeifer (@Ben_Pfeifer_) July 24, 2020