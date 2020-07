Zahvale idu Barnsleyju: Bilićev WBA je remizirao s QPR-om, ali se plasirao u Premier ligu

Utakmica odluke, Dan D, susret od 200 milijuna funti. Raznim se epitetima krasio ogled između West Bromwicha i Queens Park Rangersa koji je bio posljednja, konačna prilika Slavenu Biliću za izboriti izravan plasman u Premier ligu nakon tri uzastopna kiksa i goleme nervoze koja se uvukla u redove momčadi iz okolice Birminghama. Bez obzira na to što je QPR-u na 14. mjestu ovo bila potpuno nebitna utakmica, pritisak se osjetio i bio je postojan, a glavno pitanje bilo je hoće li Baggiesi napokon ostvariti pobjedu i vratiti se u elitni razred engleskog nogometa nakon dvije godine izbivanja…

Poslije 90 minuta teške borbe, Bilić i njegovi momci mogu odahnuti. Premier liga osigurana je, ali ne pobjedom.

West Brom je ušao u utakmicu poprilično motivirano: u prvih 15 minuta stvorio je nekoliko šansi pred suparničkim golom i držao gostujućeg vratara Joea Lumleyja poprilično zaposlenog. U petoj minuti Grady Diangana izašao je sam pred spomenutog čuvara mreže, ali mu je duel s QPR-ovim braničem zasmetao u namjeri da uđe u izglednu priliku i situacija nije urodila plodom. Deset minuta kasnije obećavajuće je zapucao Romaine Sawyers, ali Lumley je njegov pokušaj odbio u korner.

Gosti su se držali poprilično rezervirano u prvih pola sata, a privremeni pad domaće koncentracije bio je ekspresno kažnjen: u 34. minuti Ryan Manning dokopao se lopte na nekih 18 metara i opalio po golu. Prvi mu je šut bio blokiran, ali lopta mu se vratila, a nakon novog projektila odsjela je u mreži. West Brom je gubio, Bilić je izgledao kao da mu je netko stao na kurje oko, a čela domaćih navijača postajala su sve rosnija.

Međutim, do poluvremena su Baggiesi vratili stvari na početak. U 44. minuti Diangana je utrčao u kazneni prostor reagirajući na lijepu loptu koju je između suparničkih braniča poslao Callum Robinson te hladnokrvno poentirao za 1-1 i tako zabio svoj osmi ovosezonski pogodak u Championshipu. Stvari su se pomalo poboljšale, a Biliću je odgovarala i činjenica da je izravni konkurent Brentford u tim trenucima kod kuće gubio od fenjeraša Barnsleyja, a Fulham je igrao 1-1 s Wiganom.

I, potom, odmah pri početku nastavka, u 49. minuti — vodstvo za WBA. Grady Diangana ponovno je bio u središtu pozornosti kada je na lijevoj strani provukao loptu kroz dva suparnika, zatim odlično dao loptu na drugu vratnicu do potpuno nečuvanog Calluma Robinsona koji je zabio za 2-1 i doveo svoju ekipu u obećavajući položaj. Isti je igrač propustio fenomenalnu šansu nekoliko minuta kasnije kada je izbjegao zaleđe i sam izbio pred Lumleyja. Mogao je učiniti što je htio, a naposljetku je ofrljim udarcem promašio vrata.

Potom, ista situacija kao i u prvom poluvremenu: QPR je iz prve šanse u nastavku došao do pogotka. Izvrsni Eberechi Eze nakon pogreške domaće obrane došao je do lopte i fantastično je, s ruba kaznenog prostora, zavukao u mrežu Sama Johnstonea. Talentiranom 22-godišnjaku to je bio 14. ovosezonski pogodak čime je zaključio iznimno produktivnu kampanju, a možemo si samo misliti kako se osjećao Bilić, pogotovo kada je Brentford izjednačio protiv Barnsleyja…

Lumley se ponovno iskazao nakon što je odlično reagirao na Krovinovićev udarac u 73. minuti koji je uslijedio Austinovim ubačajem s desne strane, a Semi Ajayi u 84. je došao u odličnu situaciju glavom reagiravši na Bruntov ubačaj iz prekida, no lopta je otišla pored vrata.

WBA je potom grčevito pokušavao doći do šanse koja bi mu osigurala tri boda i definitivno ga pogurala u Premier ligu, ali za Bilića je najvažnija vijest stigla s drugog terena. Clarke Odour na asistenciju Patricka Schmidta zabio je za konačnih 2-1 Barnsleyja, oteo Brentfordu pobjedu na domaćem travnjaku i u isto vrijeme osigurao Baggiesima Premiership.

Eh, te čari Championshipa. Bilić sada može početi slaviti, ali i poslati Bajaderu u Barnsley…