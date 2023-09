Zamislite, VN Singapura nije osvojio Verstappen. Pobjeda ide Carlosu Sainzu

Ljubitelji Formule 1 potpuno su se navikli na dominaciju Maxa Verstappena pa je mnoge možda i razveselio jučerašnji ishod kvalifikacija u Singaporu nakon kojih je pole position pokupio Carlos Sainz, a aktualni prvak ostao je izvan najbolje 10-orice plasiranih.

To nam je garantiralo uzbudljivu utrku koju zbog nezgode nije startao Lance Stroll, a Španjolac je zadržao svoju poziciju s početka i ubilježio prvu pobjedu u aktualnoj sezoni Formule 1 koja se ne piše momčadi Red Bulla, već Ferrariju.

Ferrariji su odlično otvorili utrku, a potpuno suprotno prošao je Yuki Tsunoda koji je izletio sa staze i odmah se morao oprostiti od daljnjeg nastavka nadmetanja. U tome su mu se kasnije pridružili mnogi drugi, no do toga ćemo doći. Spomenut ćemo i da je Verstappen, koji je krenuo kao 11., odmah krenuo u lov na bolja mjesta pa je već do petog kruga napredovao za dvije pozicije.

Sainz je u tim trenucima čuvao prvo mjesto ispred momčadskog kolege Charlesa Leclerca koji mu je najviše prijetio, a Logan Sargeant u 20. je krugu završio u zidu pa se i on morao oprostiti. Verstappen je, inače, do 22. kruga izbio na drugo mjesto budući da se, za razliku od konkurenata, nije uputio u boks, no brzo je pao u poretku.

Esteban Ocon u 43. se krugu pridružio nesretnicima u Singapuru pošto ga je izdao bolid, a najveće nesreće na kraju je imao George Russell koji se u posljednjem krugu zabio u zid.

Drugo mjesto naposljetku je uhvatio Lando Norris, na podiju se još pronašao Lewis Hamilton, a zatim slijede Charles Leclerc, Verstappen, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Sergio Pérez, odlični Liam Lawson i Kevin Magnussen koji je kompletirao najboljih 10.