Zamrznuti NHL: ukupno 11 igrača je zaraženo, a liga navodno razmišlja o povratku 30. srpnja

Danas je 101. uzastopni dan kako nema utakmica u NHL-u čime je srušen rekord iz 1918. godine, a suša bi mogla potrajati još neko vrijeme…

Prema reakcijama koje se šire Twitterom čini se kako američka javnost ima sve manje strpljenja za lige koje se još uvijek nalaze u procesu vaganja što se tiče planova za budućnost njihovih aktualnih sezona. Datumi nastavka NBA sezone (31. srpnja) i MLS-a (8. srpnja) zacrtani su i spomenuta natjecanja spremna su uskrsnuti u Disney Worldu na Floridi, maratonski pregovori između MLB-a i sindikata igrača ne vode nikamo i povjerenik Rob Manfred otvoreno tvrdi kako nije 100 posto siguran hoće li nova sezona početi, velika strepnja postoji i za NFL koji valja startati tek u rujnu, a zavrzlama se odvija i u NHL-u.

Podsjetimo, u principu je dogovoreno kako će se nastavak sezone odigrati u obliku doigravanja za Stanley Cup s 24 momčadi nakon što je tu zamisao potvrdio igrački sindikat, a prvo bi se trebale odigrati kvalifikacije za završni turnir koji će brojati 16 momčadi razvrstanih po konferencijama u borbi za naslov. Sve bi se trebalo održati na neutralnoj lokaciji: spominjala su se dva grada, ali još uvijek nitko ne zna o kojim se mjestima radi. Spominjao se niz potencijalnih kandidata, a jučer je izašla vijest kako liga okreće glavu prema Kanadi…

Vancouver has picked up steam as being a NHL hub city, the league is getting closer to making a decision

Naravno, ni najvažnije još uvijek nije poznato, a to je eventualni datum. Posljednja informacija koja je izašla u javnost, a nju je pustio New York Post, glasi kako bi turnir s kvalifikacijskim krugom trebao početi 30. srpnja, a da bi momčadi otputovale u dodijeljeni im grad tjedan dana ranije prije odigravanja pripremne utakmice.

From NHL GM's meeting, Post has learned that training camp is set for two weeks, with teams traveling to respective hub city on July 23 or 24 before playing one exhibition game. The Stanley Cup tournament that begins with qualifying rounds is scheduled to begin on July 30.

