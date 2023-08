Zanima vas čime se bavi Niko Kovač? Evo, ležerno slavi Wolfsburgov trijumf nad petoligašem

Gosti su već nakon 10-ak minuta imali dva gola prednosti nad Makkabijem koji ima zanimljivu klupsku povijest — kao što možete zaključiti i iz imena, riječ je o klubu koji su osnovali njemački Židovi prije 52 godine, a radi se o nasljedniku nekadašnje Bar Kochbe, koja je krajem 1920-ih dogurala i do prvoligaškog nogometa u Njemačkoj. Međutim, nacisti su dolaskom na vlast zatrli i sva sportska židovska udruženja.

Prva dva pogotka za Wolfsburg zabili su Lukas Nmecha i Jonas Wind u osmoj i devetoj minuti, a Kovačevi dečki s tom su prednosti otišli i na predah. Međutim, u nastavku su dodali još četiri gola na semafor zaslugom Tiaga Tomása koji je zabio dvaput, Yannicka Gerhardta i Ridle Bakua.

🤩 | Tiago Tomás had a match to remember for VfL Wolfsburg today!

↪️ Substituted on – 43’

⚽️ Goal – 53’

🅰️ Assist – 57’

🅰️ Assist – 79’

⚽️ Goal – 89’@VfLWolfsburg_EN | @tiagomelotomas

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/uXPm2vbE6k

— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) August 13, 2023