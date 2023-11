Zapadno krilo: Fluminense je osvojio Copa Libertadores golom Johna Kennedyja

Spektakularan kraj južnoameričke klupske nogometne sezone vidjeli smo u nedjelju navečer na Maracani u Rio de Janeiru. Copa Libertadores došao je svome kraju, a u finalu južnoameričke Lige prvaka susreli su se velikani: brazilski Fluminense i argentinska Boca Juniors.

Nakon kaotičnog i strastvenog finala, baš kako i priliči latino mentalitetu, Brazilci su ti koji su nakon produžetaka osvojili titulu, svoju prvu u povijesti, a junak je bio neočekivan i još neočekivanijeg imena: 21-godišnji napadač John Kennedy.

‘El Presidente’, kako mu tepaju u Riju, ušao je u igru u 80. minuti kad je već bilo 1-1, došao je do produžetka pa zabio za pobjedu. A onda i zaradio crveni karton. No, da bi došli do te drame, moramo ispočetka.

Conseguimos. É nossa. pic.twitter.com/24K6DTmB9P — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 5, 2023 Boca je u potrazi za svojim prvim naslovom u ovom natjecanju još od 2007. u polufinalu izbacila Palmeiras, dok je Fluminense bio bolji od Internacionala iz Porto Alegrea. Finale se održalo na Maracani, a stigla je invazija Bocinih navijača i u Riju je čitav dan vladao kaos. Utakmica je krenula u dominaciji Brazilaca, a onda je naplaćena u 36. minuti kada je Keno probio desnom stranom i ostavio nisku loptu za Germana Cana, a ovaj je silovito pogodio s nekih 11 metara. Fluminense je tu prednost zadržao do 72. minute kada Luis Advíncula izjednačava sjajnim udarcem s 18 metara u donji desni vratarev kut. Ušlo se zato u dodatnu dramu, u produžetke gdje su Brazilci ipak isplivali kao pobjednici. Nakon sjajne akcije i par kratkih dodavanja u tri poteza pogodio je Kennedy sjajno iz voleja na 16 metara, a onda je istrčao s terena i otišao slaviti među navijače. Za to je, očekivano, dobio žuti karton, a kako je jedan već imao, to mu je bilo isključenje. O gol que tanto sonhamos saiu dos pés dele! OBRIGADO, JOHN KENNEDY! OBRIGADO!pic.twitter.com/7rW0TXUTrn — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 4, 2023 No, ubrzo je i Boca ostala bez jednog igrača jer zakuhalo se u nadoknadi prvog produžetka pa je Frank Fabra ošamario suparnika i zaradio direktan crveni karton. Kako pogodaka do kraja više nije bilo, tako Fluminense postaje 26. osvajač Libertadoresa u svom drugom nastupu u finalu. Boca je ostala na svojih šest titula, a prvi je i dalje Independiente sa sedam. Treba reći i da su u finalu zaigrale neke istinske ikone. Tako su se na pobjedničkoj strani našli prekaljeni Marcelo i Felipe Melo, dok je kod Boce pokisao ostao Edinson Cavani, kao i golman Sergio Romero. Golovi, drama, puna Maracanã, predsjednici i crveni kartoni. Sve što južnoamerički nogomet može ponuditi…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se