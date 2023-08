Zapamtite ime Árnija Frederiksberga, apsolutnog heroja Klaksvíkove bajke koja još traje

Rijeka u četvrtak gostuje na Farskim otocima protiv kluba zanimljivog naziva B36, i premda je ogroman favorit, opreza nikad dosta. Primjer za to može joj biti tamošnji prvak Klaksvík koji je apsolutni hit ovog ljeta u europskim kvalifikacijama, a bajka traje i dalje.

Naime, nakon što su u Ligi prvaka izbacili mađarskog pa švedskog prvaka, Ferencváros i Häcken, nogometaši iz drugog najvećeg farskog grada postali su prva momčad iz te zemlje u bilo kakvim europskim skupinama jer imaju najmanje grupu Konferencijske lige.

I ako biste pomislili da im je to dosta, prevarili biste se. Treće pretkolo spojilo je Klaksvík s norveškim prvakom Moldeom, a ždrijeb je odlučio da se prva utakmica igra na Farskim otocima. I tu je farski prvak izveo još jedno čudo.

Naime, i protiv Mađara i Šveđana Klaksvík bi prvu igrao doma, odigrao 0-0 pa priredio senzaciju u gostima, ali ovaj put u Norvešku će nositi prednost od 2-1, i to nakon sjajnog preokreta u drugom poluvremenu.

Poveo je Molde u 49. pogotkom iskusnog Magnusa Eikrema i s prednošću gostiju ušlo se u posljednjih pola sata. No, onda je opet na scenu stupio Árni Frederiksberg, apsolutni i nepobitni heroj ovog Klaksvíkovog bajkovitog putovanja.

31-godišnji desni krilni napadač zabio je u 64. i 86. minuti za preokret i to mu je već šesti pogodak u ovim europskim kvalifikacijama. Izuzmemo li one utakmice koje su završavale 0-0, u svakoj Klaksvíkovoj pobjedi on je sudjelovao s dva gola pa je Doppelpack uvalio i Ferencvárosu u uzvratu, kao i Häckenu.

Inače, čovjek je s 11 pogodaka i 18 asistencija sudjelovao u prošlosezonskom osvajanju naslova, a ove sezone je u životnoj formi pa u ligi već ima osam golova i šest asistencija uz ovih šest kontinentalnih golova s kojima će ući u legendu.

Igrao je Frederiksberg i za B36, riječkog suparnika iz kojeg je 2019. stigao u današnjeg poslodavca, a karijeru je započeo Runavíku. Za farsku reprezentaciju skupio je tek 11 seniorskih nastupa, ali teško danas možemo zamisliti poznatijeg nogometaša iz te zemlje od njega.

Za tjedan dana Klaksvík tako može dodatno ispisati povijest, ući u play-off Lige prvaka i osigurati si mjesto u skupinama Europske lige, a dobri naš Árni definitivno je jedna od onih priča zbog kojih vrijedi pratiti nogomet…