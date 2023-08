Zapetljana generalka: Onana primio gol s centra, Mount promašio praznu mrežu, United slavio

Premierligaške momčadi spremaju se za početak nove nogometne sezone u Engleskoj. Ona će otpočeti već sutra kada se Manchester City i Arsenal sastaju u Community Shieldu na Wembleyju, a pojedine ekipe još igraju prijateljske utakmice. Jedna od njih je i Manchester United; Crveni vragovi danas su se vratili na Old Trafford i predstavili navijačima svoja nova pojačanja.

Rasmus Winther Højlund tako je izašao pred publiku okupljenu na Kazalištu snova nakon što je potpisao ugovor, a André Onana i Mason Mount pronašli su se u prvom sastavu menadžera Erika ten Haga. To su im bile prve (neslužbene) minute na Old Traffordu u dresu Crvenih vragova, a stvari su prošle dobro, ali ne besprijekorno.

United je slavio 3-1 protiv francuskog doprvaka Lensa koji je u ljetnom prijelaznom roku ostao bez najvećih zvijezda, no nije baš bajno počelo: Mason Mount u 15. je minuti promašio praznu mrežu kada je propustio zahvatiti loptu nakon fenomenalne domaće akcije, a Florian Sotoca u 23. je opalio s centralnog kruga igrališta pošto je primijetio da kamerunski vratar Onana ne stoji na crti i sjajno ga prebacio za Lensovih 1-0.

Bio je to gorčast trenutak za Onanu koji je stigao na Old Trafford kao zamjena za Davida de Geu, no u nastavku je pokazao što točno zna i može pa je skupio šest obrana, a United je preokrenuo. Sjajni Marcus Rashford izjednačio je na 1-1 u 48. minuti, a Vragovi su već do 59. imali 3-1 zahvaljujući Brazilcima Antonyju i Casemiru koji je ponovno odigrao odličnu utakmicu.

Man Utd's starting Front 3 vs. RC Lens: Antony ⚽️🅰️

Rashford ⚽️🅰️

Garnacho 🅰️ Premier League defences beware. 😱😱😱

Dakle, domaća generalka prošla je uspješno — United je prethodno izgubio tri ogleda na pripremama zaredom — no Ten Hagove momke već sutra očekuje još jedna utakmica i to u Dublinu protiv Athletic Bilbaa.