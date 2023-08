Zar i ti, sine Orri: Københavnov as Óskarsson sinoć je zabio hat-trick protiv očeve momčadi

Junak Københavnove pobjede bio je 18-godišnji napadač Orri Steinn Óskarsson, koji je u razmaku od samo 10-ak minuta igre došao do hat-tricka te tako prelomio susret. Da stvar bude još i zanimljivija, mladi islandski golgeter u redovima danskog prvaka sin je upravo Breiðablikovog trenera, Óskara Hrafna Thorvaldssona.

Óskarsson nije imao nikakve zadrške u demoliranju momčadi vlastitog oca, iako mu je ovaj još kao 13-godišnjaku dao debi u seniorskom nogometu. Tada je ovaj dvojac bio u trećeligašu Grótti, s kojim su ubrzo prešli u drugi, a potom i prvi rang islandskog nogometa. Tada je Óskarsson zapeo za oko i Københavnu, pa je prošlog ljeta stigao u dansku prijestolnicu.

🇮🇸 Man gave his son his debut at 13, only for his son to score a hattrick against him 5 years later to knock him out the Champions League 😅😅😅

Get on this right now @Copa90, @SweeperPod https://t.co/R5mLrJhuIB pic.twitter.com/u8wjDBy3xq

— Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) August 2, 2023