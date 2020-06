Zastava mu je svetinja: Drew Brees naljutio mnoge otkrivši da ne podržava klečanje na himnu

Uključujući i vlastite suigrače…

Prosvjedi u SAD-u još uvijek traju i ne smiruju se, a sportske ličnosti aktivne su u protestima protiv rasizma, policijske brutalnosti i rasne nejednakosti. U NFL-u smo takve činove mogli gledati i unazad nekoliko godina zahvaljujući angažiranosti koju je pokazao Colin Kaepernick kleknuvši na američku himnu prilikom njena izvođenja, što se ubrzo proširilo cijelom ligom. Ishod priče znamo; nekadašnji quarterback San Francisco 49ersa više nikad nije dobio posao u NFL-u, a New Orleansova živuća legenda Drew Brees u sinoćnjem je razgovoru za Yahoo! Finance otkrio vlastita stajališta oko takvog načina prosvjedovanja.

Sve u svemu, ne odobrava ga.

“Nikada se neću složiti s bilo kime tko ne poštuje zastavu Sjedinjenih Američkih Država”, započeo je Brees. “Dajte mi samo da kažem što osjećam kada čujem himnu i pogledam zastavu. Tada se prisjetim svojih djedova koji su se borili za ovu zemlju u Drugom svjetskom ratu, jedan u kopnenoj vojsci, drugi u marincima. Obojica su riskirali vlastite živote kako bi zaštitili našu zemlju i pokušali učiniti nju i svijet boljim mjestom. Tako da, svaki put kada stojim s rukom na srcu i gledam u tu zastavu pjevajući himnu, razmišljam o tome.”

Njegovi emotivni komentari odmah su naišli na sam niz reakcija. Suigrač iz Saintsa Michael Thomas tvitao je sljedeće:

“On ne zna za bolje”, napisao je wide receiver.

Drugi Svetac, safety Malcolm Jenkins bio je puno detaljniji i kritičniji.

“Naše zajednice su pod opsadom i potrebna nam je pomoć”, izjasnio se na Twitteru. “I ono što nam kažeš je da ju ne tražimo na taj način. Ne mogu to slušati. Mi više ne možemo tražiti načine, Drew. Ljudi koji dijele tvoja razmišljanja, izražavaju ih i guraju u svijet, oni su problem. Nesreća je u tome što sam te smatrao prijateljem, bio si mi uzor, imao sam puno poštovanja prema tebi. Ali ponekad samo trebaš začepiti.”

Nakon razgovora s Breesom, navedene je poruke obrisao, ali ih onda ponovno objavio kako bi javnost vidjela na koji način slične riječi mogu utjecati na druge…

Malcolm Jenkins posted this response to Drew Brees, but then deleted it as he spoke with his teammate.

In the end he reposted it, which is a very good thing. Because it's emotional, powerful and should be required viewing for anyone with even the slightest opinion on the topic. pic.twitter.com/8GCQPq2L8b

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) June 3, 2020