Zašto Bukaya Saku zovu Starboy? Pogledajte njegovu partiju protiv Seville pa će vam biti jasno

Arsenal je potpuno dominirao večerašnjom utakmicom pa je dovoljno spomenuti da Sevilla niti jednom nije zapucala prema londonskim vratima. S druge strane, engleski doprvaci imali su 67 posto posjeda lopte, konstantno kružili oko suparničkog gola i poveli u 29. minuti preko Leandra Trossarda.

Kapetan Jorginho tada je dao fenomenalnu loptu u prostor, presjekao dvije linije i pronašao Bukaya Saku koji je odmah reagirao i poslao je u sredinu, a Trossard se snašao i manirom pravog golgetera postavio 1-0. Bio mu je to peti gol ove sezone u svim natjecanjima, a zanimljivo je napomenuti da mu je Saka namjestio svaki, formirajući vrlo zanimljivo partnerstvo.

Saka je danas po svim parametrima odigrao izvrsnu utakmicu, a u 64. minuti i sam se upisao u strijelce — Gabriel Martinelli tada je povukao kontru i poslao mu lijepo dodavanje na stranu, a engleski talisman okrenuo se na lijevu nogu, izbacio čuvara i matirao Marka Dmitrovića za konačnih 2-0.

U aktualnoj kampanji sudjelovao je u pet golova u Ligi prvaka; dva je zabio i još tri namjestio, a time pokazuje da mu elitno UEFA-ino natjecanje stvarno leži. Današnjom partijom postao je prvi Arsenalov igrač koji je zabio i asistirao u uzastopnim domaćim utakmicama Lige prvaka još od Cesca Fàbregasa koji je to učinio u sezoni 2007./08..

