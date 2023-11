Zašto je Bruno tako sretan? Pa, jedini je bio sposoban zabiti gol i donijeti pobjedu Unitedu

Nedugo zatim morao se aktivirati André Onana kojemu je u 16. minuti zaprijetio Harry Wilson, a Fulham se tada zagrijao i u nastavku bio nešto bolji, iako niti jedna momčad nije kreirala neku bitnu prigodu do kraja prvog poluvremena.

Jedini period koji je bio uistinu vrijedan gledanja zapravo se odigrao sredinom drugog dijela kada je Fulham uspostavio 10-ak minuta popriličnog pritiska na Unitedova vrata. U tim se trenucima ponovno istaknuo Onana koji je u 61. prvo fino skinuo Wilsonov pokušaj iz daljine, a onda je obranio i Palhinhin udarac.

United je imao nekoliko poluprilika, ali oni koji su trebali činiti razliku većinom su danas izgledali ovako:

Antony did not create a single chance or have a singe shot during his 62 minutes against Fulham.

He was also dribbled past more times than any other player on the pitch (3). 😬#FULMUN pic.twitter.com/KHL5pPDqqO

