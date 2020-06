Zasukali rukave: MLS-ovi tamnoputi igrači osnovali koaliciju posvećenu borbi protiv rasizma

Brojni nogometaši i sportaši općenito posljednjih tjedana pokazuju veliku društvenu odgovornost i otvoreno ustaju protiv rasizma, a zvijezde američkog MLS-a odlučile su potpuno preuzeti stvar u svoje ruke i formalno se organizirati kako bi pružile glas manjinama u igračkoj strukturi spomenutog natjecanja, ali i puno šire.

Tako su, danas, povodom Juneteentha, tamošnjeg praznika koji se održava u spomen na dan kada su crnci u SAD-u službeno oslobođeni od okova ropstva, tamnoputi ligaški nogometaši službeno obznanili osnivanje MLS-ove Koalicije crnih igrača (Black Players Coalition) kojoj je glavni cilj borba protiv rasizma i rasne nejednakosti te pozitivan utjecaj na crnačku zajednicu u Sjedinjenim Državama i Kanadi.

Over 70 Black #MLS players have formed a new organization, the Black Players Coalition, to fight racism across the U.S. and Canada. Here's more on the organization's formation and goals: https://t.co/GFwLQPXVNt #MLSIsBlack @BPCMLS

— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) June 19, 2020