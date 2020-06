Zasuti kamenjem: Benficin autobus napadnut, Živković i Weigl završili u bolnici

Benfica je sinoć preuzela prvo mjesto na Primeirinoj tablici nakon što je kod kuće odigrala mršavih 0-0 s trinaestoplasiranom Tondelom. Bodovno se, tako, crveno-bijela ekipa izjednačila s Portom koji je u povratničkom kolu također kiksao, pobjeda se definitivno očekivala i ovaj rezultat Benficu ne može veseliti, ali lisabonskom klubu on je sada vjerojatno posljednja stvar na pameti.

Nakon odigrane utakmice klupski se autobus vozio jednom od glavnih prometnica u Lisabonu, a zatim ga je skupina huligana počela kamenovati. Ishod? Razbijena stakla i ozlijeđena dva igrača: Andrija Živković i Julian Weigl su, pogođeni krhotinama, nakon incidenta morali potražiti pomoć u bolnici.

Klub se oglasio priopćenjem i osudio napad.

“Benfica osuđuje zločinačko kamenovanje momčadskog autobusa”, piše na njegovim službenim stranicama. “Kao mjeru predostrožnosti, igrači Julian Weigl i Andrija Živković odvedeni su u bolnicu na preglede nakon krhotine koja ih je pogodila. Benfica garantira punu suradnju s vlastima i poziva ih na najveći napor kako bi se identificirali prijestupnici odgovorni za ovaj zločinački čin.”

