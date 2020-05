Zauvijek u srcima: Leicester će ispred stadiona podići kip Vichaiju Srivaddhanaprabhi

Prilaz Leicesterovom King Power stadionu trebao bi uskoro dobiti novu vizuru.

Klub je, naime, potvrdio kako je u planu podizanje spomenika Vichaiju Srivaddhanaprabhi, bivšem Leicesterovom predsjedniku koji je zajedno s još četiri osobe tragično poginuo u helikopterskoj nesreći u listopadu 2018. godine.

Predstavljeni su i detalji projekta.

