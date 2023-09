Završile kvalifikacije za Ligu prvaka: Royal Antwerp, København i PSV uhvatili grupnu fazu

Michel Ange Balikwisha u 73. je minuti sjajno ispratio jednu loptu u otvoren prostor na lijevoj strani i zatim poslao oštro prizemno dodavanje u peterac, a ondje se najbolje snašao Gyrano Kerk i zabio za 1-0. AEK, koji je protiv Modrih pokazao kako može biti neugodan u posljednjim minutama, u 90. je izjednačio golom Sergija Arauja, ali svejedno će igrati u Europa ligi — Balikwisha je u petoj minuti nadoknade povukao kontru, pretrčao čuvara i postavio konačnih 2-1.

In 22/23, Royal Antwerp won the league and cup double for the first time in the club's history after a 90+4' equaliser from Toby Alderweireld on the final day.

In 23/24, they have qualified for the Champions League for the first time since 1957/58 and only the second time ever. pic.twitter.com/rFEFtk4TNY

