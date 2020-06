Završio sastanak dioničara Premier lige: potvrđeno je korištenje pravila pet izmjena

U novom sastanku dioničara Premier lige trebale su biti donesene važne odluke, a britanski novinari polako iznose zaključke u javnost…

Tako je The Athleticov David Ornstein potvrdio ono što se i očekivalo — Premier liga je odobrila nedavno uvedeno (privremeno) pravilo o pet izmjena za svaku momčad. Također, momčadi će moći produljiti klupu s dosadašnjih sedam igrača na njih devet. Priopćenjem se brzo oglasila i sama liga.

Podsjetimo, IFAB je početkom svibnja prihvatio FIFA-in prijedlog za privremenu dopunu pravila 3 koje se tiče igrača, a ono trenutno dopušta maksimalno pet izmjena za svaku momčad na jednoj utakmici. Ipak, kako bi se izbjeglo manipuliranje vremenom i odugovlačenje, svaki tim dobiva tri prilike obaviti izmjene. Pritom, ona natjecanja koja dozvoljavaju još jednu šansu za izmjenu u produžecima ostaju pri tome. Što se produžetaka tiče, neiskorištene izmjene, u slučaju da ih bude, prenose se ondje.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣

The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣

Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG

— Premier League (@premierleague) June 4, 2020