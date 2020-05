Zbog okončanja sezone francuski klubovi ostali su bez 243 milijuna eura od TV prava

U prvom poglavlju, nogometna sezone u Francuskoj prije nekoliko dana i službeno je završena. Drugo je u tijeku i tiče se toga tko će biti proglašen prvakom — prema svemu sudeći PSG koji je u trenutku suspenzije sezone (27 odigranih utakmica) imao 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Marseille. A sada nas čeka i treće poglavlje, a osjećaj je takav da cijela priča vjerojatno neće biti zaključena hepi endom.

Naime, Canal+ i beIN SPORTS raskinuli su ugovor o TV pravima s Udruženjem profesionalnih klubova Francuske za sezonu 2019./2020.. Ugovor je ukupno bio vrijedan 726 milijuna eura. Do kraja sezone ovoj udruzi prvoligaša trebalo je biti isplaćeno još 243 milijuna eura, što se sada, s obzirom na to da je sezona završena, neće dogoditi.

Canal+ & the LFP's TV rights agreement is reportedly terminated after the 2019-20 season was ended. That means no more payments for Ligue 1 & Ligue 2 clubs. https://t.co/IBiw6bmECs

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) April 30, 2020