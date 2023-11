Zbog ovakvih utakmica volimo Ligu prvaka. Galatasaray i United odigrali su fantastičan susret

United je krasno krenuo u utakmicu i nakon 18 minuta imao dva pogotka vodstva. U oba je glavnu ulogu igrao Bruno Fernandes —tako je, prvo, u 11. minuti dao loptu na stranu do mladog Alejandra Garnacha koji ju je zafitiljio u gol Fernanda Muslere i na taj način doveo momke iz Manchestera u vodstvo. Ako računamo individualne rezultate u posljednje tri sezone Lige prvaka, Fernandes u tom razdoblju broji osam asistencija; više su skupili samo Kevin De Bruyne (devet) i Vinícius Júnior (13), a treba spomenuti da Portugalac u prošloj sezoni nije ni igrao u Ligi prvaka.

Da stvari budu još bolje, Bruno je u 18. minuti fenomenalno potegnuo s više od 20 metara i zakucao loptu u Muslerinu mrežu za 2-0, a urugvajski vratar nije mogao apsolutno ništa napraviti kod te situacije. XG tog udarca iznosio je 0,02 što vam dovoljno govori o tome koliko je izgledno bilo da će Fernandes zabiti, ali uspio je. Kad se sve zbroji, Vragovi u Bruni imaju pravog vođu, a to je dokazao i večeras.

Međutim, Galatasaray se nakon takvog uvoda nije pokolebao i kasnije je jako dobro pokazao koliko može biti opasan — Hakim Ziyech tako je u 29. uhvatio danas ponovno upitnog Andréa Onanu na krivoj nozi te ravno iz slobodnog udarca zakucao loptu u mrežu za smanjenje Unitedova vodstva. Nekoliko minuta poslije toga Marokanac je opet zaprijetio neugodnim šutom, a Mauro Icardi naizgled je poravnao na 2-2 u 43.. Međutim, otkriveno je da je u trenutku primanja lopte ramenom bio u zaleđu i gol je poništen, no to je Vragovima bilo dovoljno upozorenje za nastavak.

A nastavak? Pa, on je bio posebno sadržajan…

Manchester United blow TWO two-goal leads against Galatasaray.

They have to beat Bayern Munich and get help from the other Group A matches to reach the Champions League knockouts 😬 pic.twitter.com/e60m1rufoH

— B/R Football (@brfootball) November 29, 2023