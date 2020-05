Zbogom koševima u dvorištu? Od početka svibnja neki će NBA timovi smjeti koristiti trening centre

Koronavirus u SAD-u još bukti, no NBA momčadi moći će se vratiti treninzima. Preciznije, neki od njih.

Uvijek pouzdani ESPN-ov Adrian Wojnarowski javlja kako će oni timovi iz saveznih država u kojima su lokalne vlasti ublažile mjere (na primjer, u Georgiji) dobiti dopuštenje za ponovno otvaranje svojih trening centara igračima. Oni bi dobrovoljno mogli individualno vježbati, ali trening u grupama, naravno, još neće biti dozvoljen. Također, popularni Woj javlja kako se, u onim područjima s NBA franšizama gdje mjere ne popuštaju, liga sprema organizirati alternativne načine rada za igrače.

