Zbogom, Ligo prvaka? Kane nastavio dominaciju nad Leicesterom koji je u velikim problemima

Krajem siječnja sve je izgledalo odlično. Leicester City bio je na dobrom (i dugom) putu prema ostvarivanju mjesta koje vodi u Ligu prvaka, mediji i javnost opravdano su bili oduševljeni Brendanom Rodgersom i njegovom borbenom, posvećenom momčadi koja je prštala od potencijala, a zatim je nastupila veljača.

Tada su Lisice odigrale četiri utakmice u Premier ligi i pritom nijednom nisu pobijedile, a kriza je prekinuta taman prije pandemije uvjerljivim domaćim rastavljanjem Aston Ville od 4-0 početkom ožujka. Uslijedila je pauza duga tri mjeseca, a nakon restarta situacija nije nimalo bolja.

U osam odigranih premijerligaških utakmica od restarta, Leicester nije pobijedio u njih šest (pritom je i ispao iz FA kupa), a posljednji poraz upisan je danas kod Tottenhama.

I bio je prilično brutalan. Već u šestoj minuti Pijetlovi su poveli nakon što se udarac Son Heung-mina u kaznenom prostoru odbio od Jamesa Justina, promijenio smjer i završio u mreži, a do kraja poluvremena Harry Kane je dodao još dva zgoditka i tako povisio svoj napadački rekord protiv Lisica na golemih 16 golova. Spursi su u prvom poluvremenu igrali klasičnu murinjovsku igru: stajali su duboko, prepuštali gostima posjed i pritom efikasno iskorištavali Leicesterov visoki presing zabivši tri pogotka iz tri udarca u okvir gola…

⚽ Most times scoring 2+ goals in a PL game since Harry Kane’s PL debut for Tottenham (Aug 2012):

3️⃣5️⃣ Harry Kane

3️⃣1️⃣ Sergio Aguero

1️⃣8️⃣ Romelu Lukaku

1️⃣8️⃣ Jamie Vardy pic.twitter.com/BKmgQUZbc6

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 19, 2020