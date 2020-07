Zbogom pustinji: Mario Mandžukić nakon pola godine raskinuo ugovor s Al-Duhailom

Mario Mandžukić je slobodan agent.

Bivši hrvatski reprezentativac i osvajač srebra na Mundijalu u Rusiji objavio je na svom Twitter profilu kako je raskinuo svoj ugovor s katarskim klubom Al-Duhailom.

Ugovor je prvotno vrijedio do lipnja 2021. godine, a vrijedio je 7 milijuna eura po sezoni. Mandžukić je napisao kako je riječ o sporazumnom raskidu ugovora.

Bivši reprezentativac prošloga je prosinca napustio Juventus nakon četiri i pol sezone, a za Al-Duhail je odigrao samo sedam utakmica i postigao jedan pogodak.

Što je sljedeće: povratak u Italiju, možda u HNL, ako postoji klub koji si može priuštiti njegovu plaću?

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that i have received in Qatar and i wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020