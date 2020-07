Zbogom svemu tom: nakon godine i pol dana, srušen je posljednji komad Vicente Calderóna

Lani je od kultnog stadiona ostala još samo zapadna tribina, a sada više nema ničega…

Estadio Vicente Calderón nakon godine i pol demolacije više ne postoji.

Originalno zvan Stadio Manzanares, kasnije preimenovan u čast dugogodišnjeg klupskog predsjednika, Estadio Vicente Calderón bio je dom Atlético Madrida od 1966 do 2017. godine.

Time to say goodbye: last piece of Estadio Vicente Calderón has fallen after 1.5 year of demolition. https://t.co/dbRTaMNP6P pic.twitter.com/FMeK8ZIFxw

— StadiumDB.com (@StadiumDB) July 3, 2020