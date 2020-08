Žedni ste romantike? Spomenimo da se maleni Harrogate Town po prvi put ikad plasirao u EFL

Jučer smo na praznom Wembleyju gledali glamurozno finale FA kupa između Arsenala i Chelseaja gdje je momčad koju vodi Mikel Arteta osvojila trofej i spasila sezonu, a danas nas je na istom stadionu čekala nešto drukčija priča. Zidovi poprskani topničkim šampanjcem vjerojatno se još nisu ni osušili, no ogled za popunu četvrte lige morao se odigrati.

Harrogate Town 106 je godina star klub iz turističkog mjesta u Sjevernom Yorkshireu poznatog po toplicama, a postao je profesionalan tek prije četiri godine: kada je posljednji put njegov današnji suparnik Notts County bio prvoligaš (1992. godine, taman pred formaciju Premier lige), momčad s Wetherby Roada taborila je u osmom razredu engleske nogometne piramide. No, u proteklih 28 godina stvari su se ponešto izbalansirale i spomenuti se klubovi danas nalaze otprilike na pola puta.

Congratulations to Harrogate Town! The Football League looked a long way off when this pic of their Wetherby Road ground was taken by Bob Lilliman in 1979. pic.twitter.com/jkz4lV0me4

Peta liga Harrogateu je donedavno bila apsolutni plafon, ali standardi se mijenjaju: Town je danas na Wembleyju slavio rezultatom 3-1 i postao dio EFL-a prvi put u svojoj dugoj i bogatoj povijesti.

Dugotrajan put trajao je 106 godina, a junaci žuto-crne momčadi bili su George Thomson (doveo Harrogate u prednost u 5. minuti), Connor Hall (28. minuta) i Jack Diamond (71. minuta). Jedini pogodak za Notts County postigao je Callum Roberts kada je u 46. minuti smanjio zaostatak na 2-1.

Golema je ovo stvar za trenera Simona Weavera koji momčad vodi od 2009. godine, a tako postaje i najdugovječniji aktualni trener u EFL-u. Nakon životarenja po šestoj i petoj ligi, njegova će ekipa od sljedeće sezone pohoditi stadione nekadašnjih premijerligaša poput Boltona, Bradforda i Oldhama, a Weaver će se imati prilike rukovati (ili dodirivati laktovima, po preporukama) s bivšim zvijezdama Premiershipa, a danas trenerima: primjerice, David Dunn trenutni je stručnjak također promoviranog Barrowa, a Harry Kewell je neki dan preuzeo spomenuti klub iz okolice Manchestera…

Šampanjac? Ma, poslužit će i gajba piva…

