Zekić je opet odradio presicu u svom stilu pa se, između ostaloga, osvrnuo i na impotenciju

Navikli smo na prilično opuštene i osebujne izjave Zorana Zekića, a takvim je pristupom priskrbio i brojne fanove pa možemo pretpostaviti da su se mnogi obradovali kada se vratio u Osijek. Trener Bijelo-plavih danas je najavio utakmicu s Istrom koju momčad dočekuje u dobrom raspoloženju budući da je prošlog vikenda pobijedila Hajduk i presudila Ivanu Leki. Naravno, ni ovaj put nije nedostajalo šaljivih komentara.

“Moram reći da je tjedna prošao zadovoljavajuće, nadam se da ćemo to sutra potvrditi”, započeo je Zekić. “Pričali smo da nema garancije u nogometu, ali mislim da smo napravili dobre preduvjete za ono što slijedi. Mislim da smo mirne glave nakon Hajduka, svjesni da smo imali nedostataka iako smo imali jako dobrih detalja. Po tom pitanju ne mislim ništa mijenjati, nadam se dobroj posjeti, podršci, ali i da budemo pametni u tome svemu i igramo nogomet na način kakav možemo. Za bolje stvari ćemo čekati neko vrijeme.”

Zašto ne može igrati napadački nogomet s Osijekom?

“Puno stvari bih volio komentirati s igračima i komentiram. Mislim da dok ne pronađemo igračima prave pozicije nećemo moći igrati visoki presing, ali mislim da po tom pitanju napredujemo. Neki igrači su se jako digli ovaj tjedan, neki nažalost nisu, ali to je takav proces. Moram razmišljati i o ovih pet utakmica koje imamo, ali mislim da imamo ideju za sutra protiv momčadi koja teži posjedu i kratkim pasovima. Moramo biti spremni na sve to i pripremiti sebe na najbolji mogući način. Još uvijek su neki igrači zakočeni i u strahu, ali s vremenom mislim da će biti sve bolji.”

U kadar se vraća Domagoj Bukvić koji je bio jedan od najstandardnijih pojedinaca. Hoće li započeti?

“Ne bih volio previše otkrivati, ali nemam što tajiti, on će sutra početi u prvih 11. Nadam se da će to izazvati puno dobrih stvari u našoj momčadi. Neke ćemo igrače promijeniti, ponavljam to kao papagaj, otkad je pravilo pet zamjena to je odlično za nas trenere. Moramo svi dati svoj obol, sutra je najvažnija utakmica, ali moramo razmišljati i o sljedećim danima.”

Mnogi su smatrali da je Zekićeva prognoza od 3-0 prije Hajduka bila prepotentna, ali zamalo je završilo tim rezultatom. Rekao je novinar, bolje to nego da bude impotentan…

“Nije mi drago da ste spomenuli impotenciju, ne znam pratite li moj privatni život u zadnje vrijeme”, našalio se Zekić. “Ne znam, kao da zidovi imaju uši. Malo sam previše sam, to ste prepoznali, sad više ne znam što ste pitali. Najbitnije je da moja momčad ne bude sutra impotentna. Mi koji smo tu bili prije Hajduka znamo u kojem je kontekstu bila ta izjava, ali da je ušla još koja lopta svi bi rekli da smo pogodili. Sutra, zadovoljila bi me pobjeda. Dugujemo sami sebi da napravimo potvrdu rezultata iz Splita i da dalje imamo mir za rad.”

Prošli treneri u Osijeku imali su problem s manjim utakmicama.

“Dosta utakmica je u nekakvih 10 posto, male utakmice sebi može staviti netko u glavu da su male. Bez pravog pristupa i kvalitete ne možeš nikoga pobijediti, to se dosta puta pokazalo u Kup natjecanjima. Meni je ovo teža utakmica za pripremu nego ona na Poljudu. Prva utakmica na Opus Areni, očekivanja su velika… Napravit ćemo sve sutra da izgleda što bolje, ali tek smo počeli, ne tražimo vrijeme i alibi. Na putu ćemo prepoznati kako igrati, a ne želim komunicirati za male utakmice jer je ta Istra isto pobijedila na Poljudu.”

Kako se priprema za prvu utakmicu na Opus Areni?

“Što se mene tiče, miran sam i pripremljen, nisam se pripremao za povratak 10 dana nego malo dulje. Fokus je na igračima da oni to emotivno i taktički odrade. Moramo početi koristiti ovaj stadion, akustiku i atmosferu da nam to bude prednost, a ne mana.”

Istra dolazi bez Ante Ercega.

“Ja tu informaciju nemam niti sam to previše provjeravao. Erceg je pokazao koliko je opasan i motiviran, ali igrat će netko umjesto njega. Analizirat ćemo Istru, predstavit igračima kako bismo trebali igrati protiv njih, pronaći kanale gdje ih ugroziti. Tu je i naš bivši igrač Majstorović. Ima puno detalja, ali trebam svoju momčad najbolje pripremiti.”

Prvi dojmovi o Kristijanu Lovriću? To se pitanje postavljalo svakom Osijekovu treneru prije Zekića…

“Što su rekli treneri prije mene u vezi toga?”, prvo je upitao novinara. “Imamo iskren odnos i razgovor, vidim neke detalje, sve to ovisi o njemu, da bi on trebao biti ono za što je doveden. Rekao sam da sam šokiran njegovim stanjem, sudionik sam dovoljno godina u ligi i kako je on igrao za Goricu. Dogode se poremećaji, životni i nogometni, ja sam siguran da ćemo Kristijana vrlo skoro vidjeti u najboljem izdanju. Potencijalno je desetka, prije no što je došao u Goricu igrao je tu poziciju. Tražim i podršku Mierezu jer nam to dosta fali, Kristijan je imao dva odlična udarca protiv Hajduka, treba to taktički i fizički doraditi.”