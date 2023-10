Zekić nakon pobjede: ‘Mojoj ekipi fali bahatosti, nadam se da će ova utakmica to promijeniti’

Očekivano jako zadovoljan bio je Zoran Zekić nakon pobjede na Poljudu. Stigao je Zekić u razbijenu Osijekovu vojsku, na brzinu je podigao i slavio kod Hajduka u svom povratku na klupu.

“Zaista sam zadovoljan kako smo taktički odigrali”, započeo je. “Krenuli smo s pet igrača iza, patili smo pa okrenuli na 4-2-3-1. Zabili smo gol u pravo vrijeme. Mislim da smo Hajduk osujetili koliko god smo mogli, postali su opasniji ulaskom Livaje. Nakon dugo vremena nismo primili gol, ali i igrači i ja znamo da je još puno posla ispred nas.”

Zekić ne zna kazati hoće li i dalje nastaviti s petoricom igrača u obrani, ali slaže se da je ovo sjajan start.

“Ja volim to malo mijenjati, nekada se prilagodim suparniku, a nekada svojim igračima. Moram priznati da nisam još do kraja upoznao karakteristike svih igrača. Neki su kasno stigli van forme, neki van snage. Neki ne pričaju hrvatski i to sve polako ide. Moram priznati da ekipi fali malo bahatosti, ne vjeruju u sebe. Nadam se da će ova utakmica to promijeniti, da ćemo nastaviti ovako požrtvovno. Nadam se da će ovo biti neka nova energija u gradu i pozitiva i da ćemo biti još bolji uz dozu pameti.”

Mijenjao je Zekić u nastavku, u jednom trenu zaigrao i s četiri stopera.

“Imali su dvije šanse preko Livaje, mi smo uveli dodatne braniče jer smo patili preko bokova i nismo to zatvarali. Nadali smo se da ćemo više izilaziti preko Gržana i Omerovića jer to imamo, ali Miérez je bio usamljen. No, donio je tu energiju. Hajduk nije imao udarac u okvir, ali imao je dvije šanse preko Marka. Mi smo imali neke kontre gdje je nedostajao zadnji pas.”

Bolji povratak na klupu nije mogao poželjeti.

“Rekao sam igračima, meni nema ljepše od povratka u svoj klub, debija na Poljudu pred punim tribinama. Još kad ovako pobijedimo, srce mi je puno. Svašta se i meni izdogađalo, došao sam ovdje i moram se zahvaliti klubu u Albaniji, primili su me četiri mjeseca i sve je bilo na razini, prepoznali su moju želju da se vratim. Na Poljudu je sjajna atmosfera, ali ona može biti opterećenje ako ekipa nije u pravom stanju”, rekao je.