Zekić nezadovoljan prvim poluvremenom: ‘To mi ne ide na čast, moram dobro analizirati sebe’

Zoran Zekić danas je upisao svoj drugi poraz otkako se vratio na Osijekovu klupu. Na grubih 3-0 u Velikoj Gorici naslonio se i današnji domaći poraz protiv Hajduka na Opus Areni; imali su Bijelo-plavi puno prilika, ali realizacija je zaštekala. Stanje na terenu i oko njega prokomentirao je iskusni osječki strateg:

“Boli, posebice što sam prošlog vikenda mogao naći puno dobrih detalja, danas se za prvo poluvrijeme mogu samo ispričati navijačima”, razočaran je bio Zekić u izjavi za Max Sport. “Neshvatljivo koliko smo igrali bojažljivo, nismo ništa preuzimali, spojili dva pasa. Kada misliš da si prošao Golgotu i da ćeš doći na poluvrijeme i upozoriti, napravimo najveću glupost, vraćamo tu loptu kroz centralu i Livaja zabije majstorski gol. Drugo poluvrijeme mi da je nadu za bolje sutra i detalje koje možemo popraviti, bolji nogomet. Mislim da smo mi bili bolji u drugom poluvremenu koliko je Hajduk bio bolji u prvom.”

Što se dogodilo u prvom poluvremenu?

“Ispalo je tako da smo se spustili, to nije bio plan, ali to je jedno, a izvedba drugo”, istaknuo je. “Fali nam stalno igrač u centralnom cijelu terena, krila se nisu spuštala kako treba, patili smo i nismo imali izlazak. Neshvatljivo. Ja sam trener i preuzimam odgovornost i pripremu utakmice. Ispalo je tako kako je ispalo.”

Bijelo-plavi su u nastavak krenuli dobro dok Mislav Karoglan nije povukao potez i napravio izmjene…

“Povukao je svoj potez, ali mislim da smo u drugom dijelu bili bolji”, Zekić je zadržao svoj stav. “Imali smo odmah kontru iz kakve je Hajduk zabio, ali mi nismo imali točan pas. Imali smo dosta takvih situacija, teško se vaditi kad uđeš u utakmicu kako smo mi ušli.”

Koliko je uspio posložiti u toliko malo treninga?

“Čini mi se da imam više utakmica nego treninga, ali ne treba tražiti alibi u tome, treba prepoznati neke igračke kvalitete koje imamo i neke probleme”, naglasio je. “Dosta je tu promjena, ponavljam to kao papagaj, sve to treba pohvatati, ali tko te pita? Imamo još pet utakmica, već u subotu igramo protiv mlade i motorične momčadi koja nema previše pritiska. O svemu tome treba razmišljati. Imat ću vremena noćas, vjerojatno neću baš ni spavati.”

Slijedi Lokomotiva, a onda pauza.

“Imat ćemo vremena, idemo se pripremiti najbolje za subotu, nadam se najboljem i da ćemo onda u dva tjedna napraviti ono što smo već analizirali i o čemu razgovaramo”, rekao je Zekić. “Nekad to izgleda dobro, u Gorici nisam bio previše nezadovoljan, no danas… Otkad sam trener, protiv Hajduka nisam izgledao kao danas u prvom poluvremenu. To mi ne ide na čast, moram dobro analizirati sebe i što igrači nisu shvatili u pripremi. Ispalo je kako je ispalo.”

Osijek ima 21 bod na petom mjestu i četvrtoplasirana Gorica može mu pobjeći na plus četiri ako prekosutra pobijedi Slaven Belupo.