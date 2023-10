Zekić predstavljen u Osijeku: ‘Prva utakmica je najvažnija, danima razmišljam o Hajduku’

Petak je dan kada je napokon Zoran Zekić po drugi put u životu predstavljen kao Osijekov trener. 49-godišnji stručnjak vraća se u svoj grad i klub koje je napustio prije četiri i pol godine, a Osijek je za njegove usluge platio odštetu albanskom Partizaniju.

Nakon što je službeno predstavljen i fotografiran, za Zekića je upriličena i konferencija za medije gdje se po prvi put u novom osječkom mandatu obratio javnosti. Prvi mu je trajao od 2015. do ožujka 2019. godine.

“Nadam se da će suradnja biti još bolja nego prvi put, iako je i tada bila odlična”, rekao je za početak. “Jedva čekam krenuti s treninzima jer bilo je dosta naporno, od mog dolaska pa reprezentacija… Jedva čekam doći u svlačionicu.”

Zoran Zekić novi je šef stručnog stožera Bijelo-plavih! 🤝 pic.twitter.com/dk9pMVsznD — NK Osijek (@nkosijek) October 13, 2023

Zekić je u prvom osječkom mandatu slovio za jako mladog i perspektivnog trenera, a sada je ipak dosta iskusniji. Dolazi s inozemnim iskustvom, ali i nakon još jednog HNL posla gdje je u Slaven Belupu bolje upoznao ligu.

“Malo sam stariji nego tada, o nekim detaljima sam dobro razmislio. Trenutak u kojem dolazim je nezgodan, stvorila se negativa i na nama je da sve vratimo u normalu pa dođemo i do veselja. To možemo s pravim ponašanjem i željom. Radio sam u HNL-u i znam koliko je zahtjevan. Prošle su četiri i pol godine, dosta utakmica. Bio sam u četiri različite lige, imam veće iskustvo i to mi daje nadu da ćemo okrenuti sve na pozitivu. Nemamo puno vremena.”

Osvrnuo se Zekić i na novi stadion. Po prvi put je stigao na Opus Arenu, nije navikao na takvo okruženje.

“Prvi put sam bio na Opus Areni. Ja sam odrastao na Gradskom vrtu. Nije mi baš bilo jasno da se nalazim u Osijeku. Stadion je motiv više za dobre rezultate. Imao sam sedam-osam turbulentnih dana u Albaniji. No imao sam vremena bolje promotriti situaciju. Osijek je narastao, očekivanja su sve veća. Kada imaš probleme, treba ih što prije rješavati. Nije isto igrati u Osijeku ili nekom drugom klubu”, kaže, prenosi Index.

Zekić još nije niti vodio prvi trening pa shodno tome nije htio javno govoriti o kadru i njegovim manama i vrlinama.

“ To bih ja prvo s dečkima. Nažalost, promijenilo se puno trenera zadnjih godina. No siguran sam da ćemo radom, pozitivom, poštenim odnosom i energijom svi zajedno napraviti uspjeh. Bilo je puno promjena. Moja želja jest izgledati kao momčad, imati glavu i rep, imati balans, igrati napadački kad je moguće. Želimo momčadskom igrom doći do pojedinačne kvalitete”

Krštenje će biti vatreno jer Osijek po završetku reprezentativne stanke odlazi na Poljud kod Hajduka.

“Najvažnija je utakmica jer je prva. Danima razmišljam o utakmici s Hajdukom, pogledao sam sve njihove utakmice, vjerujem da sam prepoznao prednosti i mane. Njihova prednost i teret mogu biti što igraju na prepunom Poljudu. Bilo koji protivnik bi sada bio najvažniji.”

Predsjednik kluba Ferenc Sakalj nedavno je govorio o tome da bi Zekić trebao povesti klub u novu eru, onu pogonjenu domaćim kadrom. Od trenera bi se tako trebalo očekivati da ponudi šansu mlađima.

“Mislim da smo u mom prvom mandatu napravili puno toga. Mladi igrač mora dobiti podršku, ali je mora zaslužiti. Kada složimo takvo razumijevanje, bit će puno lakše. U nekim smo trenucima izgubili identitet klub, mislim da to nedostaje”, rekao je, pa odgovorio na pitanje može li Osijek biti prvak:

“Bilo bi s moje pozicije pretjerano govoriti o tome. Moramo kontinuirano osvajati bodove. Pričati o takvim ciljevima sad nije zahvalno. Mogao bih reći da možemo, što bi moglo izazvati razne osjećaje u svlačionici. Idemo korak po korak. Htjeli su mi reći kakav je raspored nakon Hajduka. Nisam želio čuti, ne zanima me”, dodao je.

Uz trenera je na konferenciji za medije sjedio Vladimir Čohar pa napomenimo da je kazao kako će se klub sada pozabaviti pitanjem sportskog direktora jer otišao je i Ivica Kulešević, a dodao je i da je klub zaista puno komunicirao s nezadovoljnom Kohortom.

Vidjet ćemo tako je li ovo početak neke nove, mirnije ere na Pampasu…