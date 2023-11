Zekić: ‘Smeta me što smo se raspali. Drugi gol smo primili prelako, o trećem da i ne govorim’

Prvi poraz, i to dosta bolan, upisao je Zoran Zekić u četvrtoj utakmici novog mandata u Osijeku. Njegova momčad izgubila je od Gorice 3-0, a dojam je ipak da je to preuvjerljiv rezultat za ono što se događalo na terenu.

“Dosta dobro smo izgledali u prvom poluvremenu”, započeo je. “Imali smo šansu preko Bukvića, nismo zabili gol, ali utakmica je bila al-pari. Dobili smo taj gol u 48. minuti iz jednog rikošeta, a nakon toga smo u drugom poluvremenu krenuli dobro. Zabili smo gol koji nije priznat, imali šansu. Nije mi se svidjelo kako smo reagirali u zadnjih 20 minuta, nekako smo se raspali. Dobili smo dva jeftina gola, drugi je prelak, a o trećem da i ne govorim”, rekao je, pa nastavio:

“To su detalji o kojima treba razmišljati, ali srećom je utakmica već za tri dana da se malo ekipiramo. Ovo mi je četvrta utakmica, tri su bile sjajne rezultatski. Znali smo da će doći ovakav trenutak, malo je prebolan, ali imamo detalja kod kojih treba naći rješenja. Moramo biti dosta koncentriraniji.”

Dojam ljudi iz Osijeka je da je momčad teško oštećena. Bile su tri sporne situacije, dvije oko penala i jedna oko pogotka, i sve su otišle na domaću stranu.

“Ima netko tko se s tim bavi, tko bi to trebao analizirati i donijeti odluku. I ako se pokaže da smo oštećeni, to nama neće vratiti ništa i ne mogu trošiti energiju na to. Moram analizirati sebe i momčad i ne plakati. Prvenstvo je dugačko i izjednačeno. Bit će utakmica koje će se lomiti, danas se slomila na stranu Gorice i čestitam im. opet kažem, imamo utakmicu za tri dana za koju se treba pripremiti s pameću onoga što smo danas morali bolje.”

Pobjeda nad Hajdukom usred tjedna odmah bi drastično popravila raspoloženje.

“Sve se može popraviti. Nije to popularno reći, ali treba nam strpljenja za neke stvari jer previše se toga izdogađalo u momčadi. Trebamo biti podrška, pametni i nadati se da će to što prije izgledati puno bolje”, zaključio je Zekić.