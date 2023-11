Zekić uoči Dinama: ‘Nisam profesor Baltazar da nešto izmišljam, imam to što imam’

Napokon nam se nakon dvotjedne stanke vraća HNL, a sigurno središnji dvoboj vikenda odigrat će se u subotu na Maksimiru. U goste Dinamu dolazi Osijek koji je silno motiviran i želi naplatiti svoju slabiju formu zadnjih tjedana, ali i sve ono što se u zadnje dvoboju ovih momčadi događalo na Opus Areni.

No, iako motiva i želje ne nedostaje, Zoran Zekić u kadru ima silne probleme sa zdravljem. Ipak, trener Osječana ustraje u naumu da od svoje momčadi traži više nego što je pokazivala u zadnje vrijeme.

“Nažalost bilo je ozlijeđenih, viroznih i odsutnih tako da smo radili u manjim grupama, ali nešto smo odradili”, rekao je o treninzima u ovoj pauzi. “Imamo dosta problema, ali tako je otkad sam došao, ne treba o tome previše lamentirati niti kukati. Čeka nas derbi, a nismo baš u sjajnoj situaciji. No, sami smo se doveli do nje i sami se moramo iščupati. Dinamo nije idealan suparnik za to, ali bez obzira na ime suparnika i mjesto odigravanja utakmice svi moramo pokazati još veću dozu profesionalizma. Tu mislim da se moramo zamisliti što je svaki od nas dao klubu i na koji način treba razmišljati i kako se postaviti”, kaže.

Zekiću inače dobro ide na Maksimiru, s Osijekom je u Zagrebu upisao čak dvije pobjede. No, za ovu će se morati potruditi jer neke glavne vedete možda i neće biti na raspolaganju.

“Ne treba mi nikakav veći motiv od toga da su nam potrebni bodovi, o ostalom ne razmišljam. Nadam se da igrači imaju motiv, želju i pamet da budemo što bolji. Caktaš je bio virozan i praktički nije uopće trenirao, Jugović je dobio ozljedu koja je dosta komplicirana i bojim se da ga nema duže vrijeme. Imamo i neke kartonirane, druge koji nakon nastupa za reprezentaciju nisu u najboljem stanju jer su igrali pod injekcijama i vratili se potpuno izraubani.”

Zato su kadru priključeni neki mladići i Zekić to ističe kao pozitivnu stvar, ali naglašava da ne može stalno eksperimentirati, već da postojeći kadar Osijeka mora igrati bolje.

“Nisam profesor Baltazar da mogu nešto smišljati, jednostavno imam što imam. Igrači mogu igrati na puno boljem nivou nego što je to bilo na posljednjih nekoliko utakmica. Svaki pojedinac je bolji kada je momčad kompaktnija. Imam ideju oko početnih 11, ali i nemam puno prostora za razmišljanje.”

U Dinamov kadar vraća se Bruno Petković i to odmah znači da će Modri biti mnogo bolji i opasniji nego što je to bio slučaj u zadnje vrijeme dok je reprezentativni napadač izbivao.

“Apsolutno je jedan od najboljih igrača u ligi, znamo njegove kvalitete, pripremamo se kao da će igrati… Ne možemo razmišljati samo o suparniku, važan je naš gard, kako ćemo se mi postaviti. Puno se pita Dinamo, ali moramo biti hrabriji, jači na lopti i više vjerovati u sebe. Treba uživati i kada patimo jer nakon patnje dolaze ljepše stvari.”

Za kraj, još malo riječi hvale o suparniku:

“Dinamo je i dalje naša najbolja momčad, s najvećim budžetom i najboljim pojedincima. U situaciji su u kojoj jesu, ali imamo mi svojih briga. Ne smijemo im dati da se razmašu, ne smijemo im dati puno prostora, mi moramo biti što rastrčaniji i kompaktniji, imati jasnu ideju kako ćemo igrati kada imamo loptu”, rekao je za kraj.