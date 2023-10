Želite na utakmicu Vatrenih s Turskom? Prodaja ulaznica već je krenula, a koštaju od 12 do 30 eura

Čim se razriješila UEFA-in slučaj vezan uz sporne incidente s utakmice Vatrenih protiv Latvije te dobila vijest kako neće biti zatvaranja stadiona, Hrvatski nogometni savez (HNS) odmah je i krenuo s prodajom ulaznica za taj sraz s Turskom. Utakmica je na rasporedu 12. listopada u Osijeku na Opus Areni, bit će to zasigurno dosad najveća utakmica na tom novom stadionu.

HNS je s proces prodaje karata započeo već danas, no najprije samo za 1.000 najvjernijih navijača naše reprezentacije. Oni koji imaju najviše dolazaka na utakmice Hrvatske u proteklih pet godina u iduća 24 sata moći će kupiti do dvije ulaznice, dok slobodna prodaja za sve ostale kreće od utorka, 3. listopada.

Hrvatska reprezentacija će 12. listopada prvi puta zaigrati na osječkoj Opus Areni gdje će odmjeriti snage s Turskom u okviru Europskih kvalifikacija za #EURO2024, a prednost kupnje ulaznica imat će najvjerniji navijači Vatrenih. 🇭🇷🇹🇷 Slobodna prodaja ulaznica započet će u… pic.twitter.com/uIuaxxkqpW — HNS (@HNS_CFF) October 2, 2023

Ona će biti organizirana isključivo putem interneta, na HNS-ovom portalu za ulaznice, i to po sljedećim cijenama: za centralne sektore istočne i zapadne tribine (A3, A4, C3, C4, C5) treba izdvojiti 30 eura, za one u kutovima tih tribina (A1, A2, A5, A6, C1, C2, C6) 25, a za sjevernu i južnu tribinu 12 eura. To su, doduše, cijene u pretprodaji, a na sam dan utakmice stajat će tri eura više, ako ih uopće dotad i ostane.

Na kraju, iz HNS-a su dodali i nekoliko stvari tehničke prirode te one vezane uz samu sigurnosnu provjeru i sprječavanje sličnih incidenata kao na Rujevici, za koju se već najavilo da će biti rigorozna i temeljita. Tako jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice, a neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije (2×1 metar).