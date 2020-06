Želje su jedno, stvarnost drugo: upitno je hoće li se NFL uopće igrati ove godine

Iako je vodstvo NFL lige u više navrata najavljivalo kako je plan sezonu odraditi kao što bi je se odradilo u uobičajenim okolnostima — poštivanje kalendara, navijači na tribinama — u stvarnosti je takav scenarij teško zamisliti. Štoviše, moglo bi biti puno gore.

Dr. Anthony Fauci, vodeći američki stručnjak za javno zdravlje i (marginalizirani) član Trumpove ‘ekipe’ u borbi protiv pandemije koronavirusa, rekao je danas za CNN kako nad NFL sezonom visi teški znak pitanja. Posebno kada se u obzir uzmu uvjeti u kojima vodstvo lige i vlasnici franšiza planiraju organizirati utakmice.

“Osim ako igrači doslovno ne budu u ‘balonu’, odvojeni od ostatka svijeta i testirani svaki dan, teško je zamisliti kako bi se američki nogomet mogao igrati ove jeseni”, rekao je Fauci. “Ako nas zahvati drugi val, što je svakako moguće, situacija će postati još kompliciranija, jer će se poklopiti sa sezonom gripe. U tom slučaju, američki nogomet ove godine teško ćemo gledati.”

Dr. Fauci told @drsanjaygupta that "football may not happen this year."

“Unless players are essentially in a bubble, insulated from the community & they're tested nearly every day, it would be very hard to see how football is able to be played this fall.”pic.twitter.com/GfiRBIwk5w

— NFL Update (@MySportsUpdate) June 18, 2020