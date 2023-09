Željni ste stare škole footballa? Onda ste vjerojatno uživali u sinoćnjoj predstavi Eaglesa

Utakmica se potpuno rasplamsala u drugoj četvrtini nakon što smo gledali čudnih prvih 15 minuta u kojima su dominirali nespretni turnoveri, a Eaglesi su se brzo odvojili. Fenomenalnim probijanjima otišli su na 20 razlike sredinom treće četvrtine; Vikingsi su se uspjeli vratiti na razliku jednog posjeda u posljednjoj dionici igre, ali Phila je odmah odgovorila i zapečatila trijumf na domaćem terenu.

Ključni drive dogodio se u drugoj četvrtini kada su Eaglesi odigrali napad koji se sastojao od 16 akcija, a čak ih je 13 bilo probijanjem. Došli su do polaganja poslije osam minuta marljivog pomicanja lanaca u kojemu su prešli 75 jarda.

The #Eagles just had a 16-play, 75 yard TD drive that took off 7:55 off the clock.

The pass/rush split:

– Pass plays: 3

– Run plays: 13

Old school football.

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) September 15, 2023