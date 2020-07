Živimo li u paralelnom svemiru? Šahtarov gigant Mircea Lucescu preuzeo je Dinamo Kijev

Morpheuse, javi se, simulacija se definitivno mora prekinuti…

Prilično iznenađujuća vijest stiže iz Ukrajine: Mircea Lucescu, arhitekt Šahtarova uspjeha u nultim godinama 21. stoljeća, danas je i službeno postao trener Dinama iz Kijeva, najvećeg rivala njegova dugogodišnjeg kluba.

Iskusni rumunjski strateg potpisao je ugovor na dvije godine s opcijom produljenja na još jednu sezonu.

“Želio bih predstaviti Mirceu Lucescua, jednog od najvećih trenera na svijetu”, riječi nije štedio Dinamov predsjednik Igor Surkis. “Nadam se da će, dolaskom njegova stožera, pobjednička tradicija Dinama iz Kijeva oživjeti, da će osvojiti mnogo trofeja te da će ga navijači na temelju toga i vrednovati. Želim mu puno sreće i pomoći ću kako god mogu.”

Picture Arsene Wenger taking over at Spurs or Alex Ferguson at Liverpool…

That’s actually the magnitude in a Ukrainian context of Mircea Lucescu’s appointment at Dynamo Kyiv today 🤯 pic.twitter.com/aMBB7MBk9X

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 23, 2020