Život bez Tuše: Marseille je na startu svoje nove ligaške sezone preokretom svladao Reims

Moraju se svi u Marseilleu ove sezone priviknuti na život bez Igora Tudora koji je prošle sezone grad na Azurnoj obali bacao od ekstaze do očaja, a mnogo će lakša prilagodba na ovu eru biti ako se budu nizali dobri rezultati. Vrlo važno je zato da je Marseille s Marcelinom na klupi dobro ušao u ligašku sezonu.

Baš se to i dogodilo, iako nije bilo nimalo lako ni uvjerljivo. Nakon poraza od Panathinaikosa nisu ni stvari protiv Reimsa od prve izgledale dobro, ali Marseille je ipak smogao snage za preokret, pobjedu 2-1 i tri boda na ulasku u ligaški žrvanj.

Vrlo rano je Reims stigao do iznenađujućeg vodstva na Vélodromeu. Igrala se 10. minuta kada je jedan ubačaj s desne strane odbijen na nogu Junyi Itōu, a japanski reprezentativac iz prve je potegnuo volej i doveo goste u prednost.

No, već do poluvremena se Marseille vratio, i to kakvim golom. Azzedine Ounahi, kojeg je baš Tudor doveo na zimu iz Angersa, sjajno je potegnuo s kakvih 20 metara i lopta je u visokom luku završila u gornjem desnom kutu baš na polovici prvog dijela za 1-1.

Do poluvremena je Reims zabio još jedan gol, iako poništen, a nakon odmora uslijedilo nam je oko pola sata mira. No, onda je Vitinha praktički ni iz čega iščeprkao pogodak i preokret. Bilo je to u 73. minuti kada je nekako ispred braniča stigao do lopte na petercu pa uputio udarac, a on se od bloka odbio i prošao malo preko crte prije nego što je izbijen.

No, imamo VAR i pogled na gol liniju pa znamo da je to ipak bio pogodak i to je 2-1 za Marseille koji je tako u Marcelinovu eru barem ligaški dobro krenuo, ako je već u kvalifikacijama za Ligu prvaka poražen kod Panathinaikosa.

No, baš zato ovo može podići raspoloženje uoči uzvrata na Vélodromeu gdje će i Grke dočekati paklena atmosfera, baš kakva je bila priređena Francuzima u Ateni…