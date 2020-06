“Život se mjeri postignućima, a ne godinama” — McLaren je posvetio kip svom slavnom osnivaču

Nakon 50 godina, 50 svijeća za velikog Novozelanđanina.

Bruce McLaren danas je najpoznatiji kao čovjek koji je osnovao i imenovao drugu najuspješniju F1 momčad svih vremena, ali njegov utjecaj na sport ne staje samo tu.

McLaren je, uz Chrisa Amona i Dannyja Hulmea bio dio trolista iznimno talentiranih novozelandskih vozača u šezdesetima. Ostvario je četiri pobjede i dijelio kokpit s čak četvoricom svjetskih prvaka: Jackom Brabhamom, Hulmeom, Philom Hillom i Jochenom Rindtom.

This commemorative life-sized statue of Bruce McLaren was created by @PaulOz to mark 50 years since Bruce's passing. The statue was unveiled at the MTC by his daughter, Amanda McLaren. #Bruce50 pic.twitter.com/RQsnHwu2Jj

McLaren je osvojio dvije titule u Can-Am prvenstvima vozeći vlastite bolide, a 1966. pobijedio je za Ford u slavnoj utrci 24 sata La Mansa. Jučerašnji dan obilježio je 50. godišnjicu njegove pogibije, kada je kao 32-godišnjak testirao bolid na stazi Goodwood.

McLaren je jučer u svojoj bazi u Wokingu predstavio poseban Bruceov kip u pravoj veličini i zapalio 50 svijeća u čast svom osnivaču.

“Ovaj datum je uvijek jako emotivan za mene, a pogotovo ove godine. Kada vidim ovaj kip tate kako gleda na McLarenove bolide dirnuta sam i sigurna da bi bio jako ponosan na sve što je ostvareno u njegovo ime”, rekla je njegova kći Amanda McLaren tijekom ceremonije.

"Life is measured in achievement, not in years alone."

In a private ceremony, Bruce McLaren's daughter, Amanda, lit 50 candles around some of McLaren's most iconic cars to mark 50 years since his passing. 🕯️ #Bruce50 pic.twitter.com/0X7KQo4Sef

— McLaren (@McLarenF1) June 2, 2020