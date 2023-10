Zlatan Koščević s dva je gola riješio Başakşehir, a Dinamo rutinski ušao u drugo kolo Lige mladih

Unatoč tome što je dio utakmice bio s igračem manje te su gosti iz Turske imali i kazneni udarac, Dinamovi juniori su prije tri tjedna ipak slavili protiv svojih vršnjaka iz Istanbul Başakşehira. Tada je u Zagrebu bilo 2-1 u korist Plavih, a danas u uzvratnoj utakmici čak i više od toga (3-1), pa je sastav pod vodstvom Ivice Banovića s ukupnih 5-2 izborio drugo kolo UEFA-ine Lige mladih.

Dvostruki strijelac u ovom novom europskom trijumfu bio je Zlatan Koščević, domaćeg golmana Deniza Dilmena matirao je u svakom od dva poluvremena. Prvi pogodak stigao je u 32. minuti, bila je to kulminacija Dinamove dominacije u prethodnom razdoblju, činilo kako će gosti iz Zagreba svakog trenutka povećati svoju prednost u ukupnom rezultatu.

Pobjeda juniora Dinama 💙🦁

⚽️⚽️ Zlatan Koščević

⚽️ Tin Miljak Plavi su slavili u Turskoj u uzvratnoj utakmici protiv Başakşehira rezultatom 3:1 i tako s ukupnih 5:2 prošli u daljnju fazu UEFA Lige prvaka mladih 🔥 pic.twitter.com/ziby58VXHn — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 25, 2023

Stiglo je to nakon velike grešku u Başakşehirovoj obrani, loptu je uzeo Leo Rimac te se potom sjurio prema vratima. Nesebično je uposlio Koščevića, koji u toj situaciji imao pretežak zadatak, mreža je bila nebranjena. No, zato je kod svojeg drugog zgoditka morao pokazati znatno više svojeg nogometnog umijeća. Sjajno je primio loptu na rubu šesnaesterca, a onda s desne strane silovito potegnuo te opet zabio.

Iako se imalo za igrati još 40-ak minuta, svima je bilo jasno kako je pitanje putnika u drugu rundu Lige mladih time bilo riješeno. Do kraja utakmice, Istanbul je uspio doći barem do utješnog pogotka, u 66. je Eray Halidi bio najviši u skoku nakon udarca iz kuta. Mogao je Koščević u 82. i do hat-tricka, no promašio je kazneni udarac. Spasili su domaći tada, ali ne i sedam minuta poslije.

Tad je Tin Miljak glavom postavio konačnih 3-1 u Turskoj, za potvrdu prolaska dalje. Dodajmo još i to da će Dinamo u idućoj fazi, koja se igra u studenom, igrati protiv boljeg iz dvomeča Genta i Basela. Njihov uzvratni dvoboj u Švicarskoj na rasporedu je nešto kasnije u današnjem programu, a u onom prvom Belgijanci su kod kuće poraženi s minimalnih 1-0.