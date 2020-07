Zlatna kopačka Ciro: Immobile je Bresciji zabio 35. pogodak u Serie A i prestigao Lewandowskog

Ciro Immobile u prošlom kolu Serie A utrpao je hat-trick Veroni, došao do vrtoglava 34 pogotka u prvenstvu i tako se izjednačio s Robertom Lewandowskim kao najbolji europski ligaški strijelac u još uvijek aktualnoj sezoni. A nakon što je danas Laziju u goste stigla raspala Brescia, mogli smo očekivati da će plavokosi napadač preuzeti vodeću poziciju u utrci za Zlatnu kopačku.

Nismo se prevarili. Momčad Simonea Inzaghija rutinski je slavila rezultatom 2-0, a Immobile je u 82. minuti na asistenciju Joaquína Corree zabio 35. ovosezonski gol u prvenstvu i preuzeo prvo mjesto u navedenoj utrci. Nekadašnji Torinov golgeter tako je samo povećao domaću prednost koju je u 17. minuti osigurao upravo spomenuti 25-godišnji Argentinac, a šansu je pretvorio u pogodak ubojitim matiranjem gostujućeg vratara Lorenza Andrenaccija.

Ciro Immobile scored his 3️⃣5️⃣th Serie A goal of the season tonight! 🔥

He's now ahead of Robert Lewandowski as the top goalscorer in Europe! 🤯 pic.twitter.com/VOY5qFujfW

