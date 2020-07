Zlatna kopačka sve je dalje: Ings zabio u slavlju nad Bournemouthom, ali i promašio penal

Sve je posljednjih dana u finišu kada je riječ o europskim nogometnim ligama, pa tako i utrke za titulu najboljeg strijelca u pojedinim natjecanjima.

Danny Ings, koji igra fantastičnu sezonu, svoju je misiju shvatio poprilično ozbiljno. Još je malo popravio napadački skor, ali nije realizirao svoj prvi ovosezonski penal…

U 41. minuti utakmice protiv Bournemoutha na Vitalityju zabio je za Southamptonovo vodstvo nakon dodavanja koje mu je poslao Nathan Redmond, a time je došao do svog 21. ovosezonskog pogotka u Premier ligi. Ostalo je na tome nakon što mu je Aaron Ramsdale obranio kazneni udarac u 59. minuti i tako ga u lovu na Zlatnu kopačku zaustavio na minus dva od Jamieja Vardyja koji na kontu trenutno ima 23 zgoditka, a iskusnom napadaču Lisica još predstoji popodnevni susret s Tottenhamom u Londonu.

3 – Southampton have missed three of their four penalties in the Premier League this season, only Man Utd and Man city have missed more (4). Tame. pic.twitter.com/u3EX2OOZIw

— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2020