Zlatne lokne dominirat će svlačionicom: Dirk Kuyt, čini se, 2021. postaje Feyenoordov trener

Izgleda da negdašnji roterdamski as velikim koracima grabi kroz trenersku hijerarhiju u Feyenoordu…

U tom nizozemskom velikanu, ako je za vjerovati tamošnjim medijima, svlačionicom bi mogao zapovijedati ikonski duo. Nizozemski listovi otkrivaju kako će Dirk Kuyt, klupska legenda i trenutni strateg U-19 momčadi, biti spreman preuzeti prvu ekipu u ljeto 2021. godine kada bi klupu trebao napustiti prekaljeni Dick Advocaat. Prvotno se nagađalo kako bi bivši Liverpoolov džoker mogao već sljedeće sezone postati asistent na De Kuipu, ali sada se drukčije piše…

Dirk Kuyt will be Feyenoord head coach after next season.

He will be assisted by Alfons Groenendijk and Henrik Larsson. (De Telegraaf chief Valentijn Driessen)

