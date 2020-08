Zlatni kapetan, zlatni trener: Arteta je već bio Arsenalov heroj, ali sada je postao legenda

Povijest je bila na strani Topnika i njihovog španjolskog trenera…

Uostalom, Arsenal u pravilu ne gubi finala na Wembleyju. Posljednja tri trofeja pod Arseneom Wengerom osvajana su upravo u finalima FA kupa, 2014., 2015. i 2017., protiv Hulla, Aston Ville i Chelseaja, redom.

Upravo je Chelsea danas ponovo nadrapao. Završilo je 2-1, iako su Topnici vrlo rano gubili; Pierre-Emerick Aubameyang bio je čovjek odluke na terenu. Zabio je s bijele točke za 1-1, a onda i odlučujući gol nakon fenomenalnog lažnjaka i potkopane lopte.

Mikel Arteta is the first person in Arsenal's history to win the #FACup as club captain and as manager.

And there were just six years between the two. 🏆 pic.twitter.com/SLneh9P59t

— Squawka Football (@Squawka) August 1, 2020