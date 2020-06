Zmajeva vatra: Famalicão je sinoć slavio, ali šou su ukrali Portovi navijači s ulica i zgrada

Ne smiju na tribine, pa što onda? Snaći će se na druge načine.

Famalicão i Porto sinoć su odigrali prvu važniju utakmicu portugalskog prvenstva nakon pauze prouzročene pandemijom koronavirusa, a prvoplasirana ligaška momčad nije se dobro provela izgubivši rezultatom 2-1 od domaćinske ekipe koja je povela u 48. minuti kada je, nakon grozne Marchesinove pogreške na plavo-bijelom golu, poentirao Fábio Martins. Porto je uputio dvostruko više udaraca na gol od hita prvenstva i imao trostruko više pokušaja u okvir, a do izjednačenja je došao u 74. minuti kada se Jesús Corona (suzdržat ćemo se bilo kakvih neukusnih viceva) vrlo lijepo snašao u kaznenom prostoru. Ipak, Poteov šut s ruba kaznenog prostora četiri minute kasnije odsjeo je u Portovoj mreži i donio domaćinu tri boda, a Benfica danas ima priliku sinoćnjim gostima oduzeti prvo mjesto na tablici ukoliko kod kuće pobijedi Tondelu.

Porto's sponsors 'Super Bock' have agreed to change the name on the back of the shirts to read ‘Super Doc’ to pay tribute to front-line medical workers.

Porto se na terenu i nije dobro snašao, ali zato jesu njegovi navijači izvan. U Portugalu, naravno, publika ne smije na stadione, ali to nije spriječilo gostujuće navijače na vožnjicu od 40-ak kilometara u Vilu Novu de Famalicão i navijanje po gradskim ulicama. Iako su lokalne vlasti navodno izrazile zabrinutost nakon objave kako će tristotinjak Portovih navijača doći u spomenuto mjesto, grupa je naznačila kako će poštivati mjere socijalnog distanciranja. Kako piše AP, to se baš i nije vidjelo, a na ulicama ih se moglo uhvatiti kako vjerno navijaju, mašu zastavama i prate klupski autobus.

Portuguese football is back tonight, with Porto taking on Famalicao 🇵🇹

A large number of Porto fans are showing their support outside the stadium even though they can’t get in 🏟 pic.twitter.com/hDrJSr49nx

