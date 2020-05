Zmajevi ‘Hrvatskog tigra’ ne zaboravljaju: u Japanu je održan turnir u čast Branka Cikatića

Hvala Japanu na ovom za nas emotivnom eventu. Pomiješane su nam emocije,tuge i ponosa. Branko i Japan su imali jednu posebnu povezanost. Znamo da su ga uvijek cijenili i poštivali i ovo je dokaz kolika je Branko veličina kao sportaš i čovjek! Naš Hrvatski Tigar živjet ce vječno! Thank you Mr. Amai and Chakuriki Japan for organising this event. We thank all Branko’s friends, fighters , staff who participated in this special event for our Branko . We are very proud and we consider Japan as our second home and family. Same as Branko did. This memorial shows how Croatian Tiger is respected in Japan. Inoki Antonio Hiroshi Aizawa Chakuriki JAPAN KOGAありがとうございまし

