Zmajosjeci: Portugal je sinoć po prvi put već na poluvremenu imao pet golova prednosti

No, to ne mijenja činjenicu da je prvo poluvrijeme bilo povijesno dobro za Portugal, odnosno povijesno loše za Zmajeve. Naime, BiH je prva reprezentacija u povijesti koja je dopustila Portugalu vodstvo od pet pogodaka razlike već na poluvremenu. Dakle, nikada do Zenice Portugal nije vodio s 5-0 ili 6-1 ili 7-2 nakon 45 minuta igre.

🚨📊| For the first time in Portugal’s history, they lead by five goals going into half time. In addition to that, they’ve scored 32 goals in the last eight games.

Roberto Martinez is cooking ♨️🇵🇹 pic.twitter.com/J9ZPGCvCVq

