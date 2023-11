Zna se što je na dnevnom redu: Bayernov predstavnik navijača na skupštini sprdao igrača

Recimo, na Bayernovoj godišnjoj skupštini održanoj u nedjelju, predstavnik navijača Daniel Lindemeier izašao je pred glavne ljude u klubu i za govornicom rekao sljedeće:

“Na posljednji dan prijelaznog roka 2020. godine, prijatelj me nazvao tijekom ručka”, započeo je. “Rekao mi je da neću vjerovati koga je Bayern upravo potpisao. Pitao sam tko, a on je rekao da je došao Douglas Costa. Prvo sam mislio da se zafrkava. Onda je istog dana stigao Eric Choupo-Moting i vaš najdraži igrač, gospodine Haineru (predsjednik klupskog Nadzornog odbora, op.a.), Bouna Sarr. Nisam nikad čuo za njega pa sam na YouTubeu tražio video u kojemu igra dobro. I dan danas još uvijek tražim.”

🗣️ Bayern fan during his speech at the club's annual general meeting: “I didn't know the name Bouna Sarr [when we signed him]. So I searched on YouTube for a video of him playing well. I'm still searching today.” 😂 pic.twitter.com/wc22prllqB

— Football Talk (@FootballTalkHQ) November 13, 2023