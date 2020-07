Znali smo da je posao zaključen, a sada je i službeno: Achraf Hakimi novi je Interov igrač

Ono što se posljednjih dana najavljivalo sada je i službeno potvrđeno: Achraf Hakimi napustio je matični Real i pridružio se Interu iz Milana, objavio je danas madridski velikan na svojim službenim stranicama.

OFFICIAL: Real Madrid confirm Achraf Hakimi has signed for Inter 💥 pic.twitter.com/qvDIoQ2gUr

“Real Madrid i Inter dogovorili su Hakimijev transfer”, stoji u tekstu. “Klub želi zahvaliti Achrafu na godinama profesionalizma, posvećenosti i uzornog ponašanja još od 2006. godine, kada je došao u našu akademiju. Želimo mu svu sreću u novoj fazi karijere.”

Inter Milan have signed Achraf Hakimi from Real Madrid on a five-year contract for a fee of €40m plus add-ons. https://t.co/HuS0GRo2mT

— ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2020