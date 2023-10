Znali smo da se golmani psihom razlikuju od ostalih igrača. Sada imamo i znanstveni dokaz

“Da su golmani normalni, ne bi ih ograničili u 16 metara”, stara je nogometna izreka u pomalo šaljivom tonu. Doista, oduvijek je bilo čudno kako se pojedinci odluče stati između vratnica, a ne igrati u polju popust svih ostalih. Specifična je to pozicija, samo jedna ju osoba može popuniti, drugi se teško za nju mogu izboriti, a i svaka njihova pogreška dodatno se secira, dok se obrane uzimaju zdravo za gotovo.

Sve to upućuje na to da su golmani sasvim drukčiji od drugih igrača, što je sada potvrđeno i znanstvenim istraživanjem. Naime, na University Collegeu u Dublinu dokazano je da mozak vratara drugačije percipira svijet oko sebe, odnosno njegova sposobnost prikupljanja podražaja svih osjetila i reagiranja na iste brža je u odnosu na igrače iz polja.

Dosad se, spominju s tog sveučilišta, veći fokus nije stavljao na kognitivne sposobnosti vratara, što je sada ispravljeno.

“Za razliku od ostalih, golmani moraju napraviti tisuće brzih odluka, i to na temelju ograničenih ili nepotpunih informacija. Zato smo u ovom istraživanju analizirali 60 profesionalnih vratara, nogometaša iz polja te osoba koje se uopće ne bave nogometom. Njih smo podvrgnuli nizu testova kako bismo uvidjeli razlike među njima, odnosno načine na koje percipiraju različite zvukove i slike”, kazali su sa sveučilišta u Dublinu.

Prema rezultatima tog istraživanja, primijetilo se da vratari imaju znatno kraći period u kojem mogu reagirati na takve podražaje u odnosu na ostale nogometaše te potpune laike. Također, oni mogu i s većom preciznošću razlikovati pojedine senzorne signale, što je posljedica te potrebe za brzom reakcijom tijekom utakmicama, na temelju vizualnih i zvučnih informacija.

“Biti vratar znači biti i u stalnim višesenzornim izazovima, ne samo vizualnim, već i zvučnim, jer se ponekad morate i na to osloniti ako vam loptu nije u vidnom polju. S obzirom na to, smatramo da se golmani oslanjaju na osjetilo koje im najbrže daje potrebnu informaciju, umjesto da sve podražaje sastave u koherentnu cjelinu“, rekao je dr. David McGovern, psiholog s tog sveučilišta i voditelj ovog istraživanja.

Doduše, nije se još potvrdilo je li razlog ovih razlika između vratara i ostalih igrača to što su oni u sasvim drugačijem režimu treninga ili im je to jednostavno urođeno. No, barem je sada jasno da su golmani zbilja posebna sorta, jer tko bi se uopće dobrovoljno prijavio za branjenje udaraca, a ne kreaciju i egzekuciju…