Znamo da vjerojatno gledate Superkup, ali Inter Miami upravo je predstavio Messija

To da je Inter Miami doveo Lionela Messija poznato nam je već dugo vremena, a znali smo i da ovih dana možemo očekivati njegovo predstavljanje s obzirom na sve videe koji su izašli, a tiču se njegove kupovine špeceraja dok ga nitko u SAD-u ne prepoznaje.

I dok Messi vjerojatno uživa u tome što može hodati gradom kao normalan čovjek, njegova nova momčad odlučila je predstaviti ga na svojim društvenim mrežama. Tako je na Twitteru spomenute MLS ekipe osvanuo video u kojemu slavni Argentinac prvi put navlači ružičasti dres, a njegov transfer u Sjedinjene Države sada je i službeno kompletiran.

“Čuo sam da su morali prodavati igrače ili im snižavati plaće. Nisam želio prolaziti kroz to, niti imati ikakve veze s takvim postupcima. Odlučio sam da idem u Miami. Još nisam 100 posto završio taj posao, nedostaju još samo neke formalnosti, ali odlučili smo krenuti tim putem. Ionako sam želio napustiti Europu, maknuti se iz fokusa i više se baviti svojom obitelji”, izjavio je Messi prije više od mjesec dana i tako potvrdio svoj transfer u Inter.

Messi je u Miamiju potpisao ugovor do 2025. godine uz opciju na još jednu sezonu, a trebao bi zarađivati i do 60 milijuna dolara godišnje. Službeno predstavljanje za javnost zakazano je za sutra, a spominjalo se da će Argentinac debitirati za momčad 21. srpnja u natjecanju zvanom Leagues Cup koje okuplja MLS ekipe i one iz meksičkog prvenstva.

Inače, Miamiju ove sezone u MLS-u ide užasno; nije pobijedio od sredine svibnja i drži fenjer u svojoj konferenciji, što znači da će Messi imati dosta posla. Uostalom, kao da ga je briga…