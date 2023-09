Znate li kada je Roma posljednji put zabila sedam golova? Sudeći po Joséovu osmijehu, on zna

Rimljani su na taj način došli do izuzetno željene pobjede koja će im podići moral prije europskih obaveza i utakmice kod Sheriffa, a najsretniji će svakako biti Lukaku koji je poentirao u svojem prvom startu za novi klub. Također, Dybala je dvama golovima postao četvrti igrač u Serie A koji je zabio u svakoj od posljednjih 10 sezona tog natjecanja — u tom su klubu zasad i Giacomo Bonaventura, Duván Zapata i Domenico Berardi.

Roma je, inače, posljednji put zabila sedam golova u nekoj ligaškoj utakmici davne 2006. godine. Datum je bio 19. studeni, a suparnik Catania koja je stradala jednakim rezultatom. Inače, Empoliju je ovo bio prvi put da je primio više od pet pogodaka u jednoj prvenstvenoj utakmici, a taj klub trenutno drži fenjer Serie A s nula bodova i gol razlikom 0-12.

Dybala ⚽⚽

Sanches ⚽

Grassi (OG) ⚽

Cristante ⚽

Lukaku ⚽

Mancini ⚽

Roma drop SEVEN on Empoli for their first Serie A win of the season 😅 pic.twitter.com/gJ98yavfFu

— B/R Football (@brfootball) September 17, 2023